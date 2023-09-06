Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил Саудовскую Аравию.
Леброн Джеймс прибыл в Саудовскую Аравию:
Это межсезонье четырёхкратный чемпион НБА проводит достаточно разнообразно. Ранее он посетил со своими сыновьями Бронни и Брайсом матч бейсбольных команд «Лос-Анджелес Доджерс» и «Майами Марлинс».
Отметим, что Леброн не присоединился к баскетбольной сборной США, которая продолжает выступления на чемпионате мира, проходящем в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Сборная США вышла в полуфинал турнира, обыграв вчера итальянцев (100:63).
38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.
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