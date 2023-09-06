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Леброн Джеймс посетил Саудовскую Аравию

Леброн Джеймс посетил Саудовскую Аравию
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил Саудовскую Аравию.

Леброн Джеймс прибыл в Саудовскую Аравию:

Это межсезонье четырёхкратный чемпион НБА проводит достаточно разнообразно. Ранее он посетил со своими сыновьями Бронни и Брайсом матч бейсбольных команд «Лос-Анджелес Доджерс» и «Майами Марлинс».

Отметим, что Леброн не присоединился к баскетбольной сборной США, которая продолжает выступления на чемпионате мира, проходящем в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Сборная США вышла в полуфинал турнира, обыграв вчера итальянцев (100:63).

38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.

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