Видеообзор четвертьфинала ЧМ между Германией и Латвией с напряжённой концовкой

На стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Филиппинах завершился четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Германии и Латвии. Счёт встречи — 81:79 в пользу немцев.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор этой встречи:
Права на видео принадлежат ФИБА. Видео доступно на YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
Стоит отметить, что Германия за три минуты до конца лидировала с разницей в +10. Несмотря на это, латвийская сборная сумела сократить отставание в счёте до двух очков. Лидер команды Давис Бертанс за четыре секунды до конца бросал трёхочковый, но промахнулся.
Самым результативным игроком встречи стал Артур Жагар, записавший в свой актив 24 очка. В составе Германии отличился Франц Вагнер — 16 очков.
В полуфинале Германия встретится со сборной США, которая вчера уверенно обыграла итальянцев (100:63).
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