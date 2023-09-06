Сборная Канады обыграла Словению и стала последним полуфиналистом ЧМ по баскетболу
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На стадионе «Молл оф Азия-Арена» в городе Пасай (Филиппины) завершился заключительный четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Канады и Словении. Матч завершился победой канадцев со счётом 100:89.
Стоит отметить, что лидер сборной Словении Лука Дончич был удалён по ходу четвёртой четверти встречи за перебор технических замечаний. За несколько минут до этого аналогичное удаление заработал форвард сборной Канады Диллон Брукс.
Самым результативным игроком встречи стал канадец Шей Гилджес-Александер, записавший в свой актив 31 очко, 10 подборов и четыре передачи.
В полуфинале Канада встретится со сборной Сербии, которая вчера уверенно обыграла литовцев (87:68).
ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 15:30 МСК
Канада
Окончен
100 : 89
Словения
Канада: Гилджес-Александер - 31, Барретт - 24, Александер-Уолкер - 14, Брукс - 14, Дорт - 8, Олиник - 7, Александер - 2, Эджим, Пауэлл, Иди, Скрабб, Белл-Хайнс
Словения: Дончич - 26, Препелич - 22, Зоран Драгич - 10, Николич - 8, Тоби - 8, Хроват - 7, Блажич - 3, Чебашек - 3, Димец - 2, Самар, Препелич, Глас
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