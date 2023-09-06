В матче Канада — Словения сразу двое игроков были удалены за перебор технических фолов

Сегодня, 6 сентября, завершился заключительный четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная Канады переиграла национальную команду Словении со счётом 100:89. Обе команды потеряли важных игроков в концовке встречи из-за перебора технических замечаний.
В середине четвёртой четверти матча форвард сборной Канады Диллон Брукс получил удаление за неспортивный и технический фолы.
Cпустя несколько минут площадку покинул лидер и разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич, который получил два технических фола.
В полуфинале Канада встретится со сборной Сербии, которая вчера уверенно обыграла литовцев (87:68).
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 6 сентября 2023
-
18:28
-
17:41
-
17:35
-
17:23
-
16:16
-
16:12
-
15:45
-
15:23
-
14:18
-
13:41
-
13:30
-
13:25
-
12:15
-
11:45
-
11:27
-
11:08
-
10:41
-
10:19
-
09:44
-
09:00
-
08:29
-
08:04
-
08:00
-
07:05
-
06:51
-
06:35
-
06:19
-
05:45
-
05:22
-
05:00
-
00:59
-
00:50
-
00:31
- 5 сентября 2023
-
23:55
-
23:36