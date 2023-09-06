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В матче Канада — Словения сразу двое игроков были удалены за перебор технических фолов

Сегодня, 6 сентября, завершился заключительный четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная Канады переиграла национальную команду Словении со счётом 100:89. Обе команды потеряли важных игроков в концовке встречи из-за перебора технических замечаний.

В середине четвёртой четверти матча форвард сборной Канады Диллон Брукс получил удаление за неспортивный и технический фолы.

Cпустя несколько минут площадку покинул лидер и разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич, который получил два технических фола.

В полуфинале Канада встретится со сборной Сербии, которая вчера уверенно обыграла литовцев (87:68).

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.