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Определились полуфинальные пары чемпионата мира по баскетболу — 2023

Определились полуфинальные пары чемпионата мира по баскетболу — 2023
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Сегодня, 6 сентября, состоялись заключительные четвертьфинальные матчи чемпионата мира по баскетболу — 2023. Определилась четвёрка сильнейших сборных, которые продолжат борьбу за победу в турнире.

Полуфинальные пары чемпионата мира по баскетболу — 2023:

Германия — США
Канада — Сербия

Напомним, чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир впервые проходит на территории сразу трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Испании, которая не смогла пробиться в плей-офф текущего турнира, завершив своё выступление на втором групповом этапе.

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