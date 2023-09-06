Определились полуфинальные пары чемпионата мира по баскетболу — 2023

Сегодня, 6 сентября, состоялись заключительные четвертьфинальные матчи чемпионата мира по баскетболу — 2023. Определилась четвёрка сильнейших сборных, которые продолжат борьбу за победу в турнире.

Полуфинальные пары чемпионата мира по баскетболу — 2023:

Германия — США

Канада — Сербия

Напомним, чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир впервые проходит на территории сразу трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Испании, которая не смогла пробиться в плей-офф текущего турнира, завершив своё выступление на втором групповом этапе.