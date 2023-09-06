Брукс поджидал свою команду в боксёрских перчатках после удаления в игре со Словенией

Форвард сборной Канады Диллон Брукс пошутил после своего удаления за неспортивный фол, полученный в победном четвертьфинальном матче с командой Словении. Напомним, игра завершилась победой канадцев со счётом 100:89.

Брукс, удалённый по ходу четвёртой четверти встречи, поджидал партнёров по команде в подтрибунном помещении, надев боксёрские перчатки. До удаления канадский форвард успел принести в копилку своей команды 14 очков, три подбора и три результативных передачи.

Фото: Кадр из трансляции

Самым результативным игроком встречи стал канадец Шей Гилджес-Александер, записавший в свой актив 31 очко, 10 подборов и четыре передачи.

В полуфинале Канада встретится со сборной Сербии, которая вчера уверенно обыграла литовцев (87:68).