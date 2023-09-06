Лука Дончич обвинил судей в нежелании фиксировать на нём фолы в матче с Канадой

Лидер сборной Словении Лука Дончич обвинил судей в том, что они не хотели фиксировать на нём фолы, комментируя поражение в четвертьфинальном матче с Канадой (89:100). Напомним, звёздный разыгрывающий был удалён в четвёртой четверти матча за два технических фола.

«Думаю, все знают, почему я был разочарован. Судьи сказали одному из парней: «Мы не собираемся фиксировать на нём фол, потому что он давит на нас». Я знаю, что часто жалуюсь, но не думаю, что такое поведение справедливо. Они играли против меня с большим количеством контактов, поэтому говорить такое было бы несправедливо.

Я уважаю Диллона Брукса, он очень силён физически. Людям он может не нравиться, но я уважаю его за то, что он делает. И он это делает очень хорошо.

Хочу поздравить Канаду. Они сыграли великолепно, показали мощный баскетбол. В их составе есть один из лучших игроков в мире. Я также горжусь своей командой, мы все выложились на 100%, мы заслужили покинуть площадку с высоко поднятой головой. Я горжусь нашим выступлением.

Чего нам не хватило для победы? Честно говоря, мы были близки, но я считаю, что мне в первую очередь нужно лучше контролировать свои эмоции», — приводит слова Дончича Eurohoops.