Деннис Шрёдер — о матче с Латвией: это была худшая игра в моей карьере, но мы победили

Лидер сборной Германии Деннис Шрёдер назвал четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Латвии (81:79) своим худшим выступлением в карьере. Шрёдер набрал во встрече девять очков при слабой реализации бросков с игры (4 из 26) и отдал четыре передачи при четырёх потерях.

«Возможно, это была худшая игра в моей карьере. Но главное, что мы всё же нашли способ одержать победу.

Я горжусь нашими парнями, которые сегодня выходили со скамейки запасных. Игроки стартового состава также проявили себя, особенно братья Вагнеры.

Как я воспринял плохую реализацию? Я просто старался сохранять позитивный настрой. В конце концов, если у вас не летят броски, вы не можете это контролировать. Но что вы можете сделать, так это оставаться позитивным. Я общался с товарищами по команде, будучи лидером и капитаном. Я не имею права впадать в уныние. Я просто рад, что все остальные собрались, и, к счастью, мы выиграли игру», — приводит слова Шрёдера Basket News.