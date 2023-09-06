Расписание полуфинальных матчей чемпионата мира по баскетболу — 2023

Сегодня, 6 сентября, состоялись заключительные четвертьфинальные матчи чемпионата мира по баскетболу — 2023. Определилась четвёрка сильнейших сборных, которые продолжат борьбу за победу в турнире.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных встреч чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. Расписание полуфиналов:

8 сентября:

11:45 Канада — Сербия

15:40 США — Германия

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании, которая не смогла пробиться в плей-офф текущего турнира, завершив своё выступление на втором групповом этапе.