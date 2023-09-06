Расписание полуфинальных матчей чемпионата мира по баскетболу — 2023
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Сегодня, 6 сентября, состоялись заключительные четвертьфинальные матчи чемпионата мира по баскетболу — 2023. Определилась четвёрка сильнейших сборных, которые продолжат борьбу за победу в турнире.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных встреч чемпионата мира по баскетболу — 2023.
Чемпионат мира по баскетболу — 2023. Расписание полуфиналов:
8 сентября:
11:45 Канада — Сербия
15:40 США — Германия
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании, которая не смогла пробиться в плей-офф текущего турнира, завершив своё выступление на втором групповом этапе.
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