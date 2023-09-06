Тренер сборной Латвии — о вылете с ЧМ: разочарование присутствует, но я горжусь командой

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки высказался о поражении своей команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2023 с командой Германии (79:81).
«Конечно, разочарование присутствует, но мы не должны обесценивать то, чего мы достигли. Мы оказались в одной сетке с семью другими лучшими командами мира. Мы ещё раз продемонстрировали, что можем конкурировать, и этим я очень горжусь.
И литовцы, и латвийцы должны гордиться своими командами, так же как мы гордимся их поддержкой.
Направление развития нам предельно ясно. Мы приехали сюда с хорошим составом из молодых и опытных игроков. Нам тяжело сейчас, но мы должны продолжать играть, потому что, только играя с лучшими, можно стать лучше. У нас нет большого международного опыта, потому что наша сборная отсутствовала на крупных турнирах с 2017 года. Мы довольны тем, что сделали, но мы полностью сосредоточены на будущем», — приводит слова Банки Eurohoops.
- 6 сентября 2023
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