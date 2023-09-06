ЦСКА переиграл «Игокеу» на турнире в честь 50-летия боснийского клуба

ЦСКА успешно стартовал на турнире в честь 50-летия клуба «Игокеа» из Боснии и Герцеговины. Армейцы в своём первом матче обыграли хозяев турнира со счётом 82:66.

Помимо ЦСКА, приглашение на турнир получили также белградский «Партизан», «Хапоэль» (Иерусалим) и турецкие «Галатасарай» и «Тюрк Телеком».

На первом этапе турнира команды поделены на две группы. В одной группе оказались «Игокеа», ЦСКА и «Галатасарай». А «Партизан», «Тюрк Телеком» и «Хапоэль» — во второй. Турнир проходит в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) с 6 по 10 сентября.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА занял третье место.

Ранее главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о значимости для его команды выступления на турнире в Боснии и Герцеговине.