«Всегда мечтал стать игроком «Лейкерс»!» Вуд — о своём переходе в клуб из Лос-Анджелеса

Тяжёлый форвард Кристиан Вуд отреагировал на своё подписание контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс», рассчитанного на два года с опцией игрока на второй сезон.

«Всегда мечтал стать игроком «Лейкерс»!» — написал Вуд в своих социальных сетях.

Напомним, 27-летний игрок провёл минувший сезон в «Даллас Маверикс». Преимущественно он выходил со скамейки запасных, в среднем набирая 16,6 очка и делая 7,3 подбора.

Вуд заявлялся на драфт 2015 года, но за два раунда ни одна команда не выбрала его, хотя предполагалось, что он оценивается на уровне конца первого раунда.

Позже он на протяжении нескольких лет выступал за разные команды Лиги развития. Первым полноценным сезоном тяжёлого форварда в НБА стало его пребывание в «Детройт Пистонс», после которого он заслужил приличный контракт в «Хьюстон Рокетс».