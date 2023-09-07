Джон Старкс: в 90-х Дрэймонда Грина сразу бы проверили, насколько он крут

Участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лучший запасной игрок сезона-1996/1997 Джон Старкс высказался о тяжёлом форварде, лидере «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонде Грине.

«С одной стороны, хорошо, что Дрэймонд Грин является тем, кем кажется. В 90-е его бы сразу проверили и спросили за его выходки. Ребята из 90-х всегда будут проверять таких парней — они не будут разговаривать, а сразу по делу проявят жёсткость, чтобы посмотреть, насколько ты крут на самом деле, но в наши дни сейчас такое недопустимо», — приводит слова Старкса инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон.

Напомним, после открытия рынка свободных агентов НБА 33-летний Грин договорился с «Голден Стэйт» о продлении контракта на четыре года и общую сумму $ 100 млн.