Названа команда, которая вела переговоры с «Филадельфией» по Хардену после его запроса

Руководство «Нью-Йорк Никс» вело первоначальные переговоры с «Филадельфией Сиксерс» по поводу возможного обмена звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена. Об этом сообщает ESPN.

Ранее сообщалось лишь об интересе со стороны «Нью-Йорка» — в том числе от «Лос-Анджелес Клипперс». Однако подтвердилось, что «Никс» напрямую связывались с «Филадельфией» после того, как Харден запросил обмен в другую команду.

Напомним, у баскетболиста испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: