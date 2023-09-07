Джон Старкс объяснил, почему Леброн Джеймс навредил своей репутации

Участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лучший запасной игрок сезона-1996/1997 Джон Старкс выразил мнение, что звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс навредил своей репутации из-за частой смены команд.

«Из-за того, что Леброн Джеймс менял команды, он навредил своему наследию — особенно это касается, когда речь идёт о дебатах о величайшем в истории, куда включают и Леброна, и Майкла Джордана. Майкл не хотел менять команды, он лишь хотел играть против лучших.

Он чувствовал, что ему не нужно гоняться за игроками, чтобы победить лучших, так как он себя чувствовал лучшим. В этом вся разница. Думаю, этот факт навредит Леброну, если посмотреть на это с точки зрения Джордана, Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона. Эти ребята оставались в одной команде и здесь же побеждали», — цитирует Старкса инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон.