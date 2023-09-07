Рамона Шелберн раскрыла отношение Джоэла Эмбиида к ситуации с Джеймсом Харденом

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Рамона Шелберн в своём последнем материале высказалась по поводу звёздного центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида и его отношения к ситуации с разыгрывающим Джеймсом Харденом.
«На данный момент Джоэл Эмбиид даёт понять «Филадельфии», что он в порядке, после того как Джеймс Харден запросил обмен в другую команду. Сколько времени он даст им на решение этого вопроса, ещё неизвестно», — сказано в статье.
Напомним, у Хардена испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что баскетболист назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
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