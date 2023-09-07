Названа сумма, которую ожидал получить Харден от «Филадельфии» в рамках нового контракта

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн в своём последнем материале рассказала о потенциальном контракте Джеймса Хардена, который он рассчитывал получить при продлении с «Филадельфией Сиксерс».

«Харден имел право получить четырёхлетний контракт на общую сумму $ 210 млн, если бы он отказался от опции продления на следующий сезон и стал свободным агентом прошлым летом. Он ожидал контракта в этом диапазоне», — приводит слова Шелберн ESPN.

Напомним, у Хардена испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что баскетболист назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.