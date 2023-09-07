«Давайте я начну писать всякую хрень». Джеймс Харден отреагировал на новости от Шелберн

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден резко высказался по поводу последних новостей от инсайдера и эксперта ESPN Рамоны Шелберн.

«Вы должны остыть от этих новостей! Давайте я начну писать всякую хрень», — написал Харден в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Шелберн назвала команду, которая вела переговоры с «Филадельфией» по Джеймсу Хардену после его запроса. Затем журналист раскрыла отношение Джоэла Эмбиида к ситуации с его участием. А потом — озвучила сумму, которую ожидал получить Харден от «Филадельфии» в рамках нового контракта.

Отметим, что у баскетболиста испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.