Андрей Кириленко прокомментировал выступление сборной Литвы на ЧМ-2023
Поделиться
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу выступления национальной команды Литвы на чемпионате мира — 2023. Напомним, позавчера литовская команда уступила сборной Сербии в четвертьфинале турнира.
«Не думаю, что выход в четвертьфинал является выдающимся достижением для сборной Литвы, потому что литовская команда всегда хорошо играла в баскетбол. Из самого яркого — то, что эта команда обыграла американскую сборную, которая считалась фаворитом.
Жаль, что в полуфинал выйти не смогли. Что им помешало достичь более высокого результата? Ничего, это спорт, лотерея, одна игра, которая, к сожалению для Литвы, сложилась неудачно», — приводит слова Кириленко ТАСС.
Ранее заявление Кириленко:
Комментарии
- 7 сентября 2023
-
10:59
-
10:12
-
10:04
-
09:56
-
09:43
-
09:37
-
09:25
-
09:14
-
08:55
-
08:44
-
08:36
-
08:27
-
08:18
-
08:07
-
08:00
-
07:59
-
07:46
-
03:45
-
01:16
-
00:59
- 6 сентября 2023
-
23:55
-
23:37
-
22:53
-
22:19
-
21:59
-
21:14
-
21:03
-
20:33
-
20:22
-
19:43
-
19:27
-
19:04
-
18:28
-
17:41
-
17:35
Партнерский контент