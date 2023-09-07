Андрей Кириленко прокомментировал выступление сборной Литвы на ЧМ-2023

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу выступления национальной команды Литвы на чемпионате мира — 2023. Напомним, позавчера литовская команда уступила сборной Сербии в четвертьфинале турнира.

«Не думаю, что выход в четвертьфинал является выдающимся достижением для сборной Литвы, потому что литовская команда всегда хорошо играла в баскетбол. Из самого яркого — то, что эта команда обыграла американскую сборную, которая считалась фаворитом.

Жаль, что в полуфинал выйти не смогли. Что им помешало достичь более высокого результата? Ничего, это спорт, лотерея, одна игра, которая, к сожалению для Литвы, сложилась неудачно», — приводит слова Кириленко ТАСС.