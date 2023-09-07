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Брат Шея Гилджес-Александера рассказал об адаптации к правилам ФИБА

Брат Шея Гилджес-Александера рассказал об адаптации к правилам ФИБА
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Канадский защитник Никил Александер-Уолкер рассказал, как ему и его двоюродному брату Шею Гилджес-Александеру удалось успешно адаптироваться к правилам ФИБА.

«Адаптация. Чтение игры. Играем в соответствии с нашими сильными сторонами. Позволяем игре самой приходить к нам. Использовать свой ум. Это то, чему мы научились, придя в ФИБА, а это очень высокоинтеллектуальный баскетбол.

Здесь есть ребята, которые думают, когда играют. Они собираются использовать все свои навыки и мелкие детали для достижения успеха. Мы просто концентрируемся на этих вещах и стараемся делать это индивидуально», — приводит слова Александер-Уолкера Eurohoops.

Напомним, сейчас сборная Канады выступает на чемпионате мира по баскетболу — 2023. Вчера команда одержала победу в четвертьфинале над Словенией (100:89). В полуфинале Канада встретится со сборной Сербии, которая уверенно обыграла литовцев (87:68).

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