Брат Шея Гилджес-Александера рассказал об адаптации к правилам ФИБА

Канадский защитник Никил Александер-Уолкер рассказал, как ему и его двоюродному брату Шею Гилджес-Александеру удалось успешно адаптироваться к правилам ФИБА.
«Адаптация. Чтение игры. Играем в соответствии с нашими сильными сторонами. Позволяем игре самой приходить к нам. Использовать свой ум. Это то, чему мы научились, придя в ФИБА, а это очень высокоинтеллектуальный баскетбол.
Здесь есть ребята, которые думают, когда играют. Они собираются использовать все свои навыки и мелкие детали для достижения успеха. Мы просто концентрируемся на этих вещах и стараемся делать это индивидуально», — приводит слова Александер-Уолкера Eurohoops.
Напомним, сейчас сборная Канады выступает на чемпионате мира по баскетболу — 2023. Вчера команда одержала победу в четвертьфинале над Словенией (100:89). В полуфинале Канада встретится со сборной Сербии, которая уверенно обыграла литовцев (87:68).
- 7 сентября 2023
-
12:20
-
11:59
-
11:31
-
10:59
-
10:12
-
10:04
-
09:56
-
09:43
-
09:37
-
09:25
-
09:14
-
08:55
-
08:44
-
08:36
-
08:27
-
08:18
-
08:07
-
08:00
-
07:59
-
07:46
-
03:45
-
01:16
-
00:59
- 6 сентября 2023
-
23:55
-
23:37
-
22:53
-
22:19
-
21:59
-
21:14
-
21:03
-
20:33
-
20:22
-
19:43
-
19:27
-
19:04