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Керр: Германия — лучшая команда на чемпионате мира

Керр: Германия — лучшая команда на чемпионате мира
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Главный тренер сборной США Стив Керр считает национальную команду Германии сильнейшей на чемпионате мира — 2023.

«Играть на высоком уровне, играть с большой силой и агрессией, как в тот вечер, — вот что нужно, чтобы победить Германию. Они очень хороши, и, наверное, это лучшая команда на турнире. Они отлично понимают друг друга, их очень хорошо тренируют, и они очень сильная в физическом плане команда.

Мы просмотрели много моментов с участием Шрёдера, так что мы знаем, насколько он хорош, насколько он универсален, и он очень, очень хорошо сыграл прошлой ночью против Латвии. Мы знаем его игру, наши ребята знают его, и мы знаем, что должны быть готовы к нему и ко всей их команде, потому что он очень, очень хорош», — приводит слова Керра Eurohoops.

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