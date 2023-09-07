Дончич: многим не нравится Диллон Брукс, но я уважаю его за то, что он делает
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Лидер и разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич дал комментарий по поводу игрока сборной Канады Диллона Брукса, который опекал его во время четвертьфинального матча чемпионата мира по баскетболу — 2023.
«Он очень хорош в физическом плане, как и всегда. Многим он не нравится, но я уважаю его за то, что он делает. И он делает это очень хорошо», — приводит слова Дончича NBA Buzz.
Напомним, Дончич был удалён в четвёртой четверти матча за два технических фола. За несколько минут до этого форвард сборной Канады Диллон Брукс заработал удаление за неспортивный фол. После матча Дончич обвинил судей в том, что они не хотели фиксировать на нём фолы. Сама игра завершилась в пользу Канады со счётом 100:89.
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