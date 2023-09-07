Турецкий тренер «Руны»: с большим интересом жду матча с «Локомотивом-Кубань» на Kuban Cup

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган рассказал о целях московской команды на Kuban Cup и в дебютном сезоне лиги.

«Для начала скажу, что я очень рад оказаться в Единой лиге ВТБ – это отличный опыт для любого тренера. Я с большим интересом жду Kuban Cup в целом и матча с «Локомотивом-Кубань» в частности. «Локо» – это клуб, в котором дела поставлены серьёзно. У вас отличный тренерский штаб, очень хорошие игроки, особенно молодые россияне. Серебряные медали в прошлом сезоне вы выиграли неспроста. Матч с вами даст нам понять, на каком уровне мы находимся. На этом сборе в Анталье мы впервые работаем в нынешнем составе и ещё многого про себя не знаем. Рассчитываем, что Kuban Cup даст возможность внести необходимые корректировки в наши схемы. Тем более что игра против сильного соперника делает сильнее и тебя самого. Так что этот турнир мы считаем одним из ключевых этапов нашей подготовки к чемпионату. Я желаю всем участникам показать хорошую игру и обойтись без травм», — приводит слова Эрдогана пресс-служба «Локомотива-Кубань».