Турецкий тренер «Руны»: с большим интересом жду матча с «Локомотивом-Кубань» на Kuban Cup

Главный тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган рассказал о целях московской команды на Kuban Cup и в дебютном сезоне лиги.
«Для начала скажу, что я очень рад оказаться в Единой лиге ВТБ – это отличный опыт для любого тренера. Я с большим интересом жду Kuban Cup в целом и матча с «Локомотивом-Кубань» в частности. «Локо» – это клуб, в котором дела поставлены серьёзно. У вас отличный тренерский штаб, очень хорошие игроки, особенно молодые россияне. Серебряные медали в прошлом сезоне вы выиграли неспроста. Матч с вами даст нам понять, на каком уровне мы находимся. На этом сборе в Анталье мы впервые работаем в нынешнем составе и ещё многого про себя не знаем. Рассчитываем, что Kuban Cup даст возможность внести необходимые корректировки в наши схемы. Тем более что игра против сильного соперника делает сильнее и тебя самого. Так что этот турнир мы считаем одним из ключевых этапов нашей подготовки к чемпионату. Я желаю всем участникам показать хорошую игру и обойтись без травм», — приводит слова Эрдогана пресс-служба «Локомотива-Кубань».
- 7 сентября 2023
-
15:49
-
15:39
-
14:58
-
14:28
-
13:54
-
13:29
-
12:57
-
12:20
-
11:59
-
11:31
-
10:59
-
10:12
-
10:04
-
09:56
-
09:43
-
09:37
-
09:25
-
09:14
-
08:55
-
08:44
-
08:36
-
08:27
-
08:18
-
08:07
-
08:00
-
07:59
-
07:46
-
03:45
-
01:16
-
00:59
- 6 сентября 2023
-
23:55
-
23:37
-
22:53
-
22:19
-
21:59