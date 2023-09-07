Главный тренер Канады: Диллону Бруксу должны поставить памятник в музее ФИБА

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес высоко оценил работу защитника команды Диллона Брукса.

«Я не знаю, что собирается делать Словения, и мне всё равно. Если они жалуются, то пускай жалуются. Мы должны играть в свою игру и сохранять самообладание, чтобы контролировать то, что мы можем контролировать. Я думаю, что вчера мы проделали отличную работу в защите. В частности, Диллон Брукс зачистил всё, что можно, ему должны поставить памятник в музее ФИБА.

Богданович? Это очень хороший снайпер, очень хороший баскетболист, он может играть в пик-н-ролл, он может забивать разными способами. Он очень активный, бегает по всему периметру, так что он станет сложной задачей, но, как я уже говорил, у нас достаточно ребят, которые могут сдержать его. Такой игрок у нас не один, так что мы будем защищать его всей командой. Сербы — очень хорошая команда, очень хорошо тренированная, так что это снова хороший вызов для нас, но мы будем готовы», — приводит слова Фернандеса Eurohoops.