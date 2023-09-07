Тейтум выложил фотографию с 50 Cent'ом
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум сделал совместную фотографию с известным музыкантом, известным как 50 cent.
Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд ассоциации. Также 25-летний баскетболист трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.
В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.
Ранее известный журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс рассказал, что лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум хотел переманить к себе в команду звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.
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