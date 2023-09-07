Сборная Литвы одолела словенцев на ЧМ-2023, несмотря на 29 очков Луки Дончича
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На стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился полуфинал за 5–8 места чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Литвы и Словении. Победу одержали литовцы со счётом 100:84.
Самым результативным игроком встречи стал лидер словенской сборной Лука Дончич. На его счету сегодня 29 очков и шесть подборов. Среди литовцев стоит выделить центрового Йонаса Валанчюнаса. Он оформил дабл-дабл: 24 очка и 12 подборов.
Таким образом, литовцы встретятся со сборной Латвии, который обыграли сборную Италии со счётом 87:82. Они разыграют 5-6 место. Словенцы, в свою очередь, разыграют 7-8 места в матче со сборной Италии.
Чемпионат мира продлится до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
ЧМ-2023 (м) . За 5-8 места
07 сентября 2023, четверг. 15:30 МСК
Литва
Окончен
100 : 84
Словения
Литва: Нормантас, Седекерскис, Браздейкис, Малдунас, Йокубайтис, Валанчюнас, Кузминскас, Мотеюнас, Бендзюс, Кариниускас, Димша, Сирвидис
Словения: Самар, Николич, Препелич, Тоби, Блажич, Хроват, Димец, Зоран Драгич, Препелич, Глас, Чебашек, Дончич
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