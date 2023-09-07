Сборная Литвы одолела словенцев на ЧМ-2023, несмотря на 29 очков Луки Дончича

На стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился полуфинал за 5–8 места чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Литвы и Словении. Победу одержали литовцы со счётом 100:84.

Самым результативным игроком встречи стал лидер словенской сборной Лука Дончич. На его счету сегодня 29 очков и шесть подборов. Среди литовцев стоит выделить центрового Йонаса Валанчюнаса. Он оформил дабл-дабл: 24 очка и 12 подборов.

Таким образом, литовцы встретятся со сборной Латвии, который обыграли сборную Италии со счётом 87:82. Они разыграют 5-6 место. Словенцы, в свою очередь, разыграют 7-8 места в матче со сборной Италии.

Чемпионат мира продлится до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.