Новый главный тренер «Руны»: Единая лига ВТБ — один из сильнейших чемпионатов в Европе

Новоиспечённый тренер «Руны» Эртугрул Эрдоган ответил на вопрос о том, как долго он раздумывал возглавить российский клуб.

«Признаюсь, что это приглашение стало для меня большим сюрпризом. Если не ошибаюсь, никогда раньше специалисты из Турции не тренировали российские баскетбольные клубы.

Единая лига ВТБ – один из сильнейших чемпионатов в Европе. Так что я очень воодушевлён этим историческим, на мой взгляд, предложением и настроен сделать всё, на что я только способен, чтобы оправдать доверие, которое мне оказали в «Руне». Здесь я чувствую себя как дома. И хочу отплатить клубу достойными результатами в его первый сезон в лиге», — приводит слова Эрдогана официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».