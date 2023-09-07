Батлер был раздосадован, что не смог посетить встречу Алькараса и Зверева
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер не смог посетить четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США — 2023 между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.
«Представляешь, они играют сегодня. А мы не смогли там оказаться. Очень, блин, здорово!» —заявил Батлер в своих социальных сетях.
В итоге противостояние Алькараса и Зверева закончилось в трёх сетах. Победу одержал испанец и вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Карлос является победителем US Open прошлого года.
Форвард «Майами» проявляет активный интерес к турниру US Open. Вчера он смотрел матч американки Кори Гауфф и латышки Елены Остапенко, будучи в одиночестве в целом кинотеатре.
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