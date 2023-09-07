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Источник: игроки и тренеры «Филадельфии» были раздражены ночной жизнью Джеймса Хардена

Источник: игроки и тренеры «Филадельфии» были раздражены ночной жизнью Джеймса Хардена
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NBA Buzz, ссылаясь на анонимный источник, сообщил, что игроки и экс-тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс были раздражены тем, что звёздный разыгрывающий Джеймс Харден во время серии с «Майами Хит» наслаждался ночной жизнью в городе.

«Харден не поехал вместе с командой в Майами. Он ездил отдельно, с разрешения руководства, чтобы насладиться ночной жизнью. Это не редкость ни для НБА, ни для игрока, но Риверсу и нескольким игрокам команды это не нравилось», — сообщает источник.

В начале нынешнего лета Харден запросил обмен из «Филадельфии», будучи раздражённым, что ему не выписали многолетний максимальный контракт. «Сиксерс» пытались найти подходящий вариант обмена, но в итоге решили оставить игрока в команде.

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