Олиник: мы не удовлетворены просто выходом в полуфинал

Ветеран сборной Канады Келли Олиник в преддверии полуфинала против Сербии заявил, что команда желает добиться максимального успеха на турнире.

«Мы не особо радовались после победы в матче против Словении. Мы никогда не ставили перед собой цели просто выйти в полуфинал. Для нас всё, что имеет значение — это следующая игра и та, которая последует за ней. Мы сконцентрированы, мы целеустремлены, у нас есть чёткая цель, к которой мы стремимся. Мы будто надели повязку себе на глаза, опустили голову и просто идём вперед до конца», — приводит слова Олиника порта Eurohoops.

Матч между Канадой и Сербией пройдёт сегодня, 8 сентября, в 11:45 мск. Другой полуфинальный матч между США и Германией начнётся в 15:40.