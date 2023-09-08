Олиник: мы не удовлетворены просто выходом в полуфинал
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Ветеран сборной Канады Келли Олиник в преддверии полуфинала против Сербии заявил, что команда желает добиться максимального успеха на турнире.
«Мы не особо радовались после победы в матче против Словении. Мы никогда не ставили перед собой цели просто выйти в полуфинал. Для нас всё, что имеет значение — это следующая игра и та, которая последует за ней. Мы сконцентрированы, мы целеустремлены, у нас есть чёткая цель, к которой мы стремимся. Мы будто надели повязку себе на глаза, опустили голову и просто идём вперед до конца», — приводит слова Олиника порта Eurohoops.
Матч между Канадой и Сербией пройдёт сегодня, 8 сентября, в 11:45 мск. Другой полуфинальный матч между США и Германией начнётся в 15:40.
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