«Это не те правила, которые мне нравятся». Лу Дорт высказался о правилах баскетбола на ЧМ
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Игрок сборной Канады Лу Дорт высказался о различиях в правилах баскетбола между ЧМ и НБА, а также рассказал, разговаривал ли он со своим сербским партнёром по «Оклахоме-Сити Тандер» Алексеем Покушевски по поводу грядущего полуфинала.
«Правила в НБА и ЧМ отличаются. Тут на чемпионате — не те правила, которые мне нравятся больше. В конце концов, это баскетбол. Это просто детали, к которым нужно адаптироваться, в любом случае, это одна игра, нужно просто выходить и играть.
Говорил ли я с Покушевски? Пока ещё нет. Возможно после игры я с ним свяжусь. Жаль, что он из-за травмы не смог сыграть на ЧМ, надеюсь он будет смотреть игру», — приводит слова Дорта Eurohoops.
Матч между Канадой и Сербией пройдёт сегодня, 8 сентября, в 11:45 мск
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