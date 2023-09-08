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Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, состоятся два полуфинальных матча чемпионата мира. По их итогам будут определены финальные пары турнира.

Предлагаем ознакомиться с расписанием игр 8 сентября.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. 1/2 финала. Расписание матчей 8 сентября

11:45 мск. Сербия — Канада

15:30 мск. США — Германия

Сборная Германии заняла первое место в группе K, одержав пять побед на турнире (над Японией, Австралией, Финляндией, Грузией и Словенией) и не потерпев ни одного поражения.

Сборная США заняла второе место в группе J, одержав четыре победы (над Новой Зеландией, Грецией, Иорданией, Черногорией) и потерпев одно поражение (от Литвы).

Сборная Канады выиграла группу L, одержав четыре победы (над Францией, Ливаном, Латвией и Испанией) и потерпев одно поражение (от Бразилии).

Сборная Сербии заняла вторую позицию в группе I, одержав четыре победы (над Китаем, Пуэрто-Рико, Южным Суданом, Доминиканской Республикой) и потерпев одно поражение (от Италии).