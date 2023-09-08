Миндаугас Кузминскас поделился ожиданиями от игры с Латвией

Лёгкий форвард сборной Литвы по баскетболу Миндаугас Кузминскас рассказал об атмосфере во время победного матча со Словенией (100:84) в розыгрыше 5–8 мест на проходящем чемпионате мира и поделился мнением о ближайшем матче с Латвией, где прибалтийские команды разыграют пятое место.

«Хотя мы не боремся за медали и не можем напрямую претендовать на квалификацию на Олимпиаду, вы видели, как много болельщиков пришло на нашу игру. Мы должны бороться за них, за нашу гордость. В то же время мы должны бороться за тех людей, которые в Литве поддерживали нас на протяжении всего турнира, пропуская школу и работу. Мы играем за них.

Думаю, я солгал бы, если бы сказал, что встреча с Латвией не будет сюрпризом. Это был сюрприз, и, думаю, для многих людей тоже. У нас не так много игроков. Мы называем друг друга «бралюкас», что означает «братья», наши страны именно такие, но только за пределами площадки. На ней всегда идёт огромная борьба», — сказал Кузминскас в интервью Eurohoops.

В игре со Словеникй Кузминскас набрал 14 очков, совершил два подбора и одну результативную передачу. Сборные Литвы и Латвии встретятся завтра, 9 сентября, в матче за пятое место.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.