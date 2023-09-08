Остин Ривз рассказал, как принял решение играть за США, а не за Германию

Защитник сборной США по баскетболу Остин Ривз рассказал о том, что у него была возможность выступать за сборную Германии, и объяснил, почему сделал выбор в пользу звёздно-полосатых, несмотря на коммуникацию со звёздным немецким игроком, партнёром по «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннисом Шрёдером.

«Деннис [Шрёдер] весь год спрашивал меня об игре за сборную Германии в будущем, и я был открыт для этого. Я прямо сказал ему, что не буду играть этим летом, потому что хочу отдохнуть. У нас был длительный чемпионат, это был мой первый раз, когда я играл в плей-офф, а затем сама собой возникла возможность играть за сборную США.

Деннис был первым, кому я написал. Я сказал, что получил эту возможность и не могу отказаться от неё. Просто хотел сказать ему до того, как всё произойдёт. Он меня поддержал, поздравил и всё такое. Так что, если бы такой возможности не появилось, вероятно, я мог бы в будущем играть за Германию», — приводит слова Ривза Silverscreenandroll.

Остин Ривз мог выступать за сборную Германии, так как его бабушка является немкой. Гордон Герберт, тренер сборной Германии, ранее сообщал, что связывался с Ривзом, но тот так и не ответил.

Сегодня, 8 сентября, в 15:40 сборной США предстоит встретиться со сборной Германии в полуфинальном матче чемпионата мира. В другом полуфинале встретятся сборные Сербии и Канады.

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.