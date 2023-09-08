На Суперкубке Единой лиги ВТБ состоится товарищеский матч баскетболистов и медиков

21 сентября в Москве на «ВТБ-Арене» пройдёт Суперкубок Единой лиги ВТБ, одним из событий которого станет товарищеская игра между командой врачей Департамента здравоохранения города Москвы и командой профессиональных игроков. Команды выведут на паркет олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов и заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский.

В составе профессионалов сыграют спортсмены, прооперированные в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре 67-й больницы, которые успешно восстановились благодаря методике стабилизации позвоночника, разработанной коллективом московских врачей под руководством Дмитрия Дзукаева. Среди них Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»), Иван Стребков («Пари Нижний Новгород»), Александр Ганькевич («Пари Нижний Новгород»), Александр Мальцев («Химки»), Валерий Лиходей («Астана»), Вероника Павлюченко (ЖБК «Ника»), Артем Забелин (бывший игрок УНИКСа).

«Предстоящий матч действительно является уникальным. Знаменитые баскетболисты и чемпионы выйдут на паркет «ВТБ-Арены» в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ, чтобы показать, насколько важен процесс восстановления после сложных травм на позвоночнике в профессиональном спорте и конкретно в баскетболе. Могу сказать, что испытал это на своём опыте и был поражён знаменитым fast-track доктора Дзукаева и всей его «спортивной команды». Благодаря мировому уровню работы медиков спинального центра действующие спортсмены, участники матча, реабилитировались в кратчайшие сроки и смогли продолжить свою профессиональную карьеру», — сказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.