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Сербия стала первым финалистом чемпионата мира по баскетболу, обыграв Канаду

Сербия стала первым финалистом чемпионата мира по баскетболу, обыграв Канаду
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На стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился полуфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Сербии и Канады. Счёт встречи — 95:86 в пользу сербов.

Отметим, что сборная Сербии лидировала на протяжении всей встречи. Самым результативным игроком в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 23 очка. На его счету также четыре подбора и три результативные передачи.

В составе канадцев наибольшее количество очков набрал Ар Джей Барретт, достигший отметки в 23 очка.

В финале Сербия встретится с победителем второго полуфинала между сборными США и Германии, который начнётся сегодня, 8 сентября, в 15:40.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

ЧМ-2023 (м). Календарь
ЧМ-2023 (м). Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 11:45 МСК
Сербия
Окончен
95 : 86
Канада
Сербия: Богданович - 23, Добрич - 16, Милутинов - 16, Гудурич - 12, Аврамович - 10, Йович - 8, Маринкович - 4, Давидовац - 4, Йович - 2, Петрушев, Ристич, Симанич
Канада: Барретт - 23, Брукс - 16, Гилджес-Александер - 15, Александер-Уолкер - 10, Олиник - 9, Пауэлл - 5, Иди - 5, Дорт - 3, Эджим, Александер, Скрабб, Белл-Хайнс
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