Сербия стала первым финалистом чемпионата мира по баскетболу, обыграв Канаду

На стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился полуфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Сербии и Канады. Счёт встречи — 95:86 в пользу сербов.

Отметим, что сборная Сербии лидировала на протяжении всей встречи. Самым результативным игроком в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 23 очка. На его счету также четыре подбора и три результативные передачи.

В составе канадцев наибольшее количество очков набрал Ар Джей Барретт, достигший отметки в 23 очка.

В финале Сербия встретится с победителем второго полуфинала между сборными США и Германии, который начнётся сегодня, 8 сентября, в 15:40.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.