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Игроки сборной Сербии не смогли сдержать эмоции после выхода в финал чемпионата мира

Игроки сборной Сербии не смогли сдержать эмоции после выхода в финал чемпионата мира
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Сегодня, 8 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился первый полуфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная Сербии одолела сборную Канады со счётом 95:86.

Игроки сборной Сербии, в том числе Никола Йович, Марко Гудурич и Ваня Маринкович, после победного полуфинала оказались в зоне прессы, где не смогли сдержать радостные эмоции по случаю выхода в финал турнира.

Соперник сборной Сербии определится в матче сборных США и Германии, который состоится 8 сентября (18:40). На пути к финалу сербы также одолели в плей-офф сборную Литвы.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

ЧМ-2023 (м) . 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 11:45 МСК
Сербия
Окончен
95 : 86
Канада
Сербия: Богданович - 23, Добрич - 16, Милутинов - 16, Гудурич - 12, Аврамович - 10, Йович - 8, Маринкович - 4, Давидовац - 4, Йович - 2, Петрушев, Ристич, Симанич
Канада: Барретт - 23, Брукс - 16, Гилджес-Александер - 15, Александер-Уолкер - 10, Олиник - 9, Пауэлл - 5, Иди - 5, Дорт - 3, Эджим, Александер, Скрабб, Белл-Хайнс
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