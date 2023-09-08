Игроки сборной Сербии не смогли сдержать эмоции после выхода в финал чемпионата мира

Сегодня, 8 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился первый полуфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная Сербии одолела сборную Канады со счётом 95:86.
Игроки сборной Сербии, в том числе Никола Йович, Марко Гудурич и Ваня Маринкович, после победного полуфинала оказались в зоне прессы, где не смогли сдержать радостные эмоции по случаю выхода в финал турнира.
Соперник сборной Сербии определится в матче сборных США и Германии, который состоится 8 сентября (18:40). На пути к финалу сербы также одолели в плей-офф сборную Литвы.
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
- 8 сентября 2023
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