Тренер сборной Канады назвал катастрофой игру своей команды в полуфинале с Сербией

Тренер сборной Канады Хорди Фернандес поделился мнением об игре своей команды в полуфинальной встрече с Сербией (86:95), назвав главную причину поражения.

«У нас была катастрофа в защите, мы недостаточно хорошо подготовились к игре. Следующая игра будет за медаль, и я знаю, что эти ребята сделают всё необходимое, чтобы получить её. Они были хорошо готовы физически, и мы знали, что они очень хороши в защите. Наше нападение не было проблемой, мы должны понять, что нам нужно защищаться и мы должны делать это как команда. Наш соперник играл очень хорошо, но меня волнует только наша команда.

Каждый раз, когда вы можете соревноваться на самом высоком уровне, это делает вас лучше как тренера или игрока. Мы учимся, играя в баскетбол за страну. Сербия играла очень усердно, но у нас нет большого опыта в таких играх. Если мы будем продолжать делать то, что делаем, у нас всё будет очень хорошо, я позитивно смотрю в будущее с этими ребятами. Теперь нам нужно восстановиться и подумать о матче за бронзу. Медаль была бы очень важна для страны и игроков. Мы должны извлечь уроки из поражения», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.

Соперником команды Фернандеса в матче за третье место окажется команда, которая проиграет в противостоянии США и Германии. Второй полуфинал начнётся сегодня, 8 сентября, в 15:40 мск.