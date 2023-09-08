Владимир Гомельский отреагировал на выход сборной Сербии в финал чемпионата мира

Бывший баскетболист, четырёхкратный чемпион СССР, а ныне комментатор Владимир Гомельский поделился своим мнением о выходе сборной Сербии в финал чемпионата мира по баскетболу — 2023, рассказав, почему считает закономерной победу европейской команды над сборной Канады.
«Выход сборной Сербии в финал чемпионата мира — это не сенсация. Если у кого-то и были шансы на этом чемпионате мира обыграть сборную США, то именно у сербов. У них очень умная команда с очень умным тренером. Пешич сегодня против канадцев выстроил рискованную защиту. Он понимал, что она рискованная.
Сербы победили. Не потому что они набрали 95 очков, а потому что пропустили гораздо меньше. И это была победа умной команды над командой очень талантливой. Не игроки же сами решают, на какого игрока они выходить будут, — это решает тренер. Сборная Сербии весьма дисциплинированна и тоже очень талантливая команда.
Во сколько игроков позволил себе играть тренер канадцев Жорди Фернандес Торрес? В семь. А семь — мало… Это была седьмая игра. Сербы даже сегодня играли в десять человек, то есть две полноценные пятёрки, поэтому у них и сил больше, и вариантов больше. Я сербов поздравляю. Считаю, что их выход в финал чемпионата мира закономерен», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сборная Сербии встретится в финале турнира с победителем второй полуфинальной пары, сборной США или сборной Германии.
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