Сборная Канады проигнорировала журналистов после поражения в полуфинале ЧМ

Сегодня, 8 сентября, состоялся полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 между сборными Канады и Сербии, в котором североамериканцы потерпели поражение со счётом 86:95.
В связи с поражением игроки сборной команды молча и с нескрываемым разочарованием прошли мимо журналистов в зоне прессы, не дав никаких послематчевых комментариев. Отмечается, что некоторые игроки спустя определённое время всё же вышли к журналистам.
Несмотря на поражение в полуфинале, канадцам предстоит провести ещё один матч на чемпионате мира. Им станет игра за третье место. Соперником сборной Канады станет команда, проигравшая в противостоянии сборных США и Германии.
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.
- 8 сентября 2023
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