США и Германия установили рекорд результативности полуфинальных матчей ЧМ

В эти минуты проходит второй полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу, в котором встречаются национальные команды США и Германии. Первая половина матча завершилась со счётом 60:59 в пользу сборной США, таким образом команды, набрав на двоих 119 очков, установили новый рекорд результативности первых двух четвертей матча полуфинальной стадии чемпионата мира. Прежнее достижение — 97 очков, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Напомним, первым финалистом чемпионата мира стала сборная Сербии, которая обыграла Канаду со счётом 95:86.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.