Сборная США уступила Германии в полуфинале чемпионата мира по баскетболу
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На стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился полуфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды США и Германии. Счёт встречи — 113:111 в пользу немецкой сборной.
Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной Германии Андреас Обст, набравший 24 очка и шесть передач. Еще два немецких игрока преодолели планку в 20 набранных очков: Франц Вагнер (22 очка и пять подборов) и Даниэль Тайс (21 очко и семь подборов).
В финале Германия встретится со сборной Сербии.
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании.
ЧМ-2023 (м) . 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 15:40 МСК
США
Окончен
111 : 113
Германия
США: Эдвардс - 23, Ривз - 21, Бриджес - 17, Брансон - 15, Харт - 9, Джексон - 8, Халибёртон - 7, Банкеро - 6, Портис - 5, Джонсон, Ингрэм, Кесслер
Германия: Обст - 24, Вагнер - 22, Тайс - 21, Шрёдер - 17, Вагнер - 10, Тиман - 10, Фойгтман - 6, Бонга - 3, Ло, Гиффей, Холлац, Кремер
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