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Сборная Германии впервые в истории сыграет в финале ЧМ по баскетболу

Сегодня, 8 сентября, состоялся полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались сборные США и Германии. Матч завершился победой немецкой команды со счётом 113:111.

Германия впервые в своей истории добралась до решающего матча чемпионата мира. 10 сентября подопечные Гордона Херберта встретятся со сборной Сербии.

Предыдущим лучшим достижением немецкой сборной является третье место на чемпионате мира — 2002. Тогда команда, ведомая легендарным Дирком Новицки, уступила в полуфинале Аргентине (80:86) и обыграла команду Новой Зеландии в матче за бронзовые медали (117:94).

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.