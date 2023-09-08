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Видеообзор сенсационной победы сборной Германии над США в полуфинале ЧМ-2023 по баскетболу

Видеообзор сенсационной победы сборной Германии над США в полуфинале ЧМ-2023 по баскетболу
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Мужская сборная Германии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по баскетболу. В полуфинале ЧМ-2023 немцы сенсационно обыграли пятикратных обладателей титула, сборную США, со счётом 113:110.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данной исторической победы.

Видео доступно на YouTube-канале FIBA. Права на видео принадлежат ФИБА

Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной Германии Андреас Обст, набравший 24 очка и шесть передач. Еще два немецких игрока преодолели планку в 20 набранных очков: Франц Вагнер (22 очка и пять подборов) и Даниэль Тайс (21 очко и семь подборов).

За дебютный титул немцы сразятся со сборной Сербии. Матч состоится 10 сентября. За бронзовые медали первенства в тот же день сыграют американцы и канадцы.

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