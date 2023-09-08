Богданович: Йокич пишет нам после каждой игры, мы уважаем всех, кто не смог приехать сюда

Звёздный защитник сборной Сербии Богдан Богданович поделился эмоциями от выхода своей команды в финал чемпионата мира по баскетболу. Богданович был признан самым ценным игроком матча.

«Канада – потрясающая команда. Это была очень сложная игра, очень энергозатратная с первой и до последней минуты. Я рад, что мы выиграли, и рад за всех ребят.

Я установил рекорд по трёхочковым? (Богданович отмечался минимум одним точным дальним броском в 24 матчах чемпионата мира подряд. — Прим. «Чемпионата».) Баскетбол изменился, стало намного больше трёхочковых, темп игры вырос. Я никогда не приезжал на турниры с мыслью, что хочу побить тот или иной рекорд, но я рад, что достиг этого.

Мы оставались без медалей крупных турниров с 2017 года? Я очень рад и благодарен каждому в этой команде. Я знаю, сколько усилий мы приложили с первого дня. Тренер был очень строг с нами, мне тоже было тяжело. Будучи вне сборной на пару лет, я немного отвык от этого. Здесь идёт настоящая борьба. Мы прошли через всё это и дошли до финала.

Мы потеряли несколько игроков из-за травм? Это нужно воспринимать как возможность для других парней. Никто не должен выходить на площадку, не находясь в форме. Если ты готов, ты будешь играть. Если нет, ты вне игры. Это честно и профессионально. Мы уважаем всех, кто не смог приехать сюда по разным причинам. Я рад, что все увидели в этом возможность, а не повод для давления. У нас в жизни всего несколько шансов сыграть на чемпионате мира, и это одна из лучших групп игроков, с которыми я работал.

Никола Йокич? Он пишет нам после каждой игры», — приводит слова Богдановича Eurohoops.