Стивен Эй Смит: Ноа Лайлз говорил, что НБА — не весь мир, этот чемпионат всё показал

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит заявил, что поражение сборной США в полуфинальном матче чемпионата мира по баскетболу c Германией (111:113) доказывает слова американского легкоатлета Ноа Лайлза, который ранее выразил мнение, что победители Национальной баскетбольной ассоциации не имеют права называть себя чемпионами мира.

«Это подтверждает слова Ноа Лайлза, который буквально сказал, что НБА – это не весь мир, международные соревнования – это другое. А США вылетели из-за отсутствия у них глубины состава. Им не хватило сплочённости по сравнению с другими командами из других стран. Этот чемпионат всё показал», — сказал Эй Смит в эфире программы First Take.

Напомним, cборная Германии сыграет в финале чемпионата мира с командой Сербии. США и Канада поспорят за бронзовые медали.