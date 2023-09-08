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Энтони Эдвардс — о поражении от Германии: они физически сильнее, нам не хватило стойкости

Атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс высказался о поражении в полуфинальном матче чемпионата мира — 2023 с командой Германии (111:113).

«Мы отскакивали от них весь вечер. Они просто сильнее физически, чем мы. Нашей команде не хватало стойкости», — приводит слова Эдвардса Eurohoops.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира национальная команда Германии встретится со сборной Сербии, которая в своём полуфинале обыграла Канаду со счётом 95:86.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

Матч между сборными Германии и США стал самым результативным за 29 лет в рамках мировых первенств.