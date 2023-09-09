Звёздный баскетболист Дюрант посетил матч Медведева и Алькараса

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант посетил второй полуфинал Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

Кевин Дюрант на US Open 2023 Фото: Bleacher Report

Матч закончился победой Медведева со счётом 7:6, 6:1, 3:6, 6:3. Тем самым, Даниил вышел в финал турнира, где встретится с легендарным сербом Новаком Джоковичем. Это будет повторением финала 2021 года.

Если выделять самого яркого фаната тенниса среди баскетболистов, то им однозначно является лидер «Майами Хит» Джимми Батлер. Особенное внимание форвард уделил именно US Open. Он в одиночестве в кинотеатре смотрел матч между Кори Гауфф и Еленой Остапенко. Также на трансляции в социальной сети он выражал обиду от того, что не смог посетить матч Алькараса против Александра Зверева.