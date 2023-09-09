Деннис Шрёдер — о сборной Германии: это лучшая команда, в которой я когда-либо играл

Разыгрывающий Деннис Шрёдер назвал сборную Германии лучшей командой, в которой он когда-либо играл. Напомним, накануне немцы переиграли сборную США (113:111) в полуфинале чемпионата мира по баскетболу и впервые в своей истории вышли в решающий матч первенства планеты.

«Мы отлично действовали на подборе, показали отличный темп и хорошую игру в обороне. Думаю, что в матчах плей-офф нужно закручивать гайки в защите, и мы сделали это против сильных американцев. Вот почему мы сейчас в финале.

Наша команда потрясающая. Думаю, что это лучшая команда, в которой я когда-либо играл, будь то НБА или национальная команда. Мне нравится играть вместе c ними. Все радуются друг за друга и поддерживают. Конечно, нет лучшего чувства, чем победа над сильной командой США. Мы уважаем их, но мы просто действовали как команда на протяжении 40 минут.

Финал против Сербии? Если мы делаем всё правильно, то не имеет значения, против кого мы играем. И это не является признаком неуважения к какой-либо команде, просто я настолько верю в своих ребят, что не имеет значения, что произойдёт.

Когда мы выполняем установки тренера, мы можем победить любую команду. Конечно, победить США – это очень и очень круто, но у нас ещё осталась одна игра, и нам нужно сохранять концентрацию, чтобы сыграть против сильной сборной Сербии в воскресенье», — приводит слова Шрёдера Basket News.