Портис отреагировал на слова Паркера о том, что уровень «Барселоны» соответствует НБА

Форвард «Милуоки Бакс» и сборной США Бобби Портис прокомментировал высказывание своего друга Джабари Паркера, который после перехода в «Барселону» заявил, что каталонский клуб мог бы успешно выступать в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Это парень чертовски талантлив и очень уверен в себе. Не могу сказать ничего плохого об этих словах. Это его личное мнение. Мне понравился его комментарий», — приводит слова Портиса Eurohoops.

Напомним, 28-летний Паркер присоединился к каталонскому клубу минувшим летом после восьми сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании и вышла в «Финал четырёх» Евролиги, где проиграла оба матча и заняла четвёртое место.