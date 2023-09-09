Портис отреагировал на слова Паркера о том, что уровень «Барселоны» соответствует НБА
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Форвард «Милуоки Бакс» и сборной США Бобби Портис прокомментировал высказывание своего друга Джабари Паркера, который после перехода в «Барселону» заявил, что каталонский клуб мог бы успешно выступать в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Это парень чертовски талантлив и очень уверен в себе. Не могу сказать ничего плохого об этих словах. Это его личное мнение. Мне понравился его комментарий», — приводит слова Портиса Eurohoops.
Напомним, 28-летний Паркер присоединился к каталонскому клубу минувшим летом после восьми сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.
В минувшем сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании и вышла в «Финал четырёх» Евролиги, где проиграла оба матча и заняла четвёртое место.
Заявление Паркера:
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